Indie Jungle Fest: il format televisivo sbarca al Lido di Venezia per tre serate di concerti esclusivi (Di venerdì 2 settembre 2022) Al Lido di Venezia oltre al cinema va in scena anche la grande musica, con l’Indie Jungle Fest. Tre serate di concerti esclusivi, il 5, 6 e 7 settembre, presso l’Aeroporto Nicelli. Per presentare la nuova stagione, che andrà in onda come sempre su Sky Arte, il format televisivo Indie Jungle, dedicato alla musica dal vivo, sbarca nella città lagunare, dove è in corso la 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Sul palco si esibiranno Fulminacci, Ditonellapiaga, Calibro 35 e La Rappresentante di Lista, grandi nomi del panorama musicale italiano, a cui spetterà intrattenere il pubblico accorso a Venezia per le tre serate evento, ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 2 settembre 2022) Aldioltre al cinema va in scena anche la grande musica, con l’. Tredi, il 5, 6 e 7 settembre, presso l’Aeroporto Nicelli. Per presentare la nuova stagione, che andrà in onda come sempre su Sky Arte, il, dedicato alla musica dal vivo,nella città lagunare, dove è in corso la 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Sul palco si esibiranno Fulminacci, Ditonellapiaga, Calibro 35 e La Rappresentante di Lista, grandi nomi del panorama musicale italiano, a cui spetterà intrattenere il pubblico accorso aper le treevento, ...

Luce_news : Indie Jungle Fest: il format televisivo sbarca al Lido di Venezia per tre serate di concerti esclusivi - SMSNEWSOFFICIAL : INDIE JUNGLE, il format televisivo dedicato alla musica dal vivo in onda su @SkyArte sbarca al Lido di Venezia… - MontiFrancy82 : INDIE JUNGLE, il format televisivo dedicato alla musica dal vivo in onda su @SkyArte sbarca al Lido di Venezia… - SMSNEWSOFFICIAL : INDIE JUNGLE, il format televisivo dedicato alla musica dal vivo in onda su Sky Arte, sbarca al Lido di Venezia - EndCent : @ditonellapiaga sul palco di #IndieJungleFest al Lido di #Venezia lunedì 5 settembre -