In un giorno Berlusconi ha superato i 350mila follower su TikTok

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il leader di Forza Italia si è subito cimentato in un video di barzellette, ma questo picco di visualizzazioni non è necessariamente un successo

berlusconi : Monza è una Città che ho sentito mia per i valori liberali e cristiani che stanno alla base di tutta la mia vita e… - pietroraffa : Berlusconi non ha mantenuto neanche la promessa di entrare su TikTok nel giorno che aveva indicato - berlusconi : Prima della partita del Monza, mi sono fermato a parlare con i giornalisti. Tra noi e gli altri partiti c'è una di… - amymarched : RT @sebapucc: Ma qualcuno ha capito perché Berlusconi, Renzi, Sgarbi e PD si sono lanciati su TikTok nel medesimo giorno? Stesso social me… - Gianmario1979 : @berlusconi Grande Silvio spero che un giorno avrò modo di poterti parlare a voce -

...forse le aspettative non rispettate per qualche top player mai arrivato alla corte di. ... Pussetto all'ultimonon può certo alzare la valutazione per il mercato di una squadra che ......radicale è stato proposto di unirsi perfino con Clemente Mastella pur di battere" anche ...a ridosso del voto nell'ultimo decennio e che potrebbe sciogliersi come neve al sole ildopo ..."Il reddito di cittadinanza non si cancella, al massimo si modifica" ha detto il leader di FI ieri a "Dritto e rovescio". Ma nel programma ...A sbancare è stato soprattutto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che ha fatto il suo ingresso su Tik Tok ...