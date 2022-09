In Serie A ci vorrebbe la fantasia delle formule d'acquisto viste nel calciomercato (Di venerdì 2 settembre 2022) Al termine della quarta giornata di Serie A Atalanta e Roma guidano, più o meno inaspettatamente, la classifica: tre vittorie e un pareggio per le due squadre e 10 punti dai quali guardare tutti dall'alto in basso. In basso, sotto tutti, rimangono Cremonese e Monza, che ancora non hanno festeggiato il ritorno e la prima volta in Serie A con una vittoria, e neppure un pareggio. I risultati della 4a giornata della Serie A Sassuolo-Milan 0-0 Inter-Cremonese 3-1 (11? Correa, 38? Barella, 76? Lautaro, 90? Okereke) Roma-Monza 3-0 (18? Dybala, 32? Dybala, 61? Ibanez) Empoli-Verona 1-1 (26? Baldanzi, 69? Kallon) Sampdoria-Lazio 1-1 (21? Immobile, 91? Gabbiadini) Udinese-Fiorentina 1-0 (17? Beto) Juventus-Spezia 2-0 (9? Vlahovic, 90? Milik) Napoli-Lecce 1-1 (26? Elmas, 30? Colombo) Atalanta-Torino 3-1 (45+2 rig. Koopmeiners, 47? ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 settembre 2022) Al termine della quarta giornata diA Atalanta e Roma guidano, più o meno inaspettatamente, la classifica: tre vittorie e un pareggio per le due squadre e 10 punti dai quali guardare tutti dall'alto in basso. In basso, sotto tutti, rimangono Cremonese e Monza, che ancora non hanno festeggiato il ritorno e la prima volta inA con una vittoria, e neppure un pareggio. I risultati della 4a giornata dellaA Sassuolo-Milan 0-0 Inter-Cremonese 3-1 (11? Correa, 38? Barella, 76? Lautaro, 90? Okereke) Roma-Monza 3-0 (18? Dybala, 32? Dybala, 61? Ibanez) Empoli-Verona 1-1 (26? Baldanzi, 69? Kallon) Sampdoria-Lazio 1-1 (21? Immobile, 91? Gabbiadini) Udinese-Fiorentina 1-0 (17? Beto) Juventus-Spezia 2-0 (9? Vlahovic, 90? Milik) Napoli-Lecce 1-1 (26? Elmas, 30? Colombo) Atalanta-Torino 3-1 (45+2 rig. Koopmeiners, 47? ...

