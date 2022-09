In parallelo con le scelte europee Roma prepara il decreto bollette su luce e gas a famiglie e imprese (Di venerdì 2 settembre 2022) - Contrario allo scostamento di bilancio, Draghi attende di quantificare gli introiti degli extraprofitti e di trovare un equilibrio tra gli aiuti da destinare alle famiglie e quelli per le imprese. ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 settembre 2022) - Contrario allo scostamento di bilancio, Draghi attende di quantificare gli introiti degli extraprofitti e di trovare un equilibrio tra gli aiuti da destinare allee quelli per le. ...

kat__collins : @DanieICi In un universo parallelo ho avuto una storia d’amor con lui mi sa - Nicola34856227 : @gparagone Cose con nome e cognome. Pensavo fossero le persone. Paragone vive in un mondo grammaticale parallelo; e non solo grammaticale. - StefanoIceCubeR : @alessandricci Serie attualissima, purtroppo! Non so quanta gente arrivi a vedere il parallelo con mondo attuale... - fra_laltro : @FranFerrante @robdellaseta @repubblica @RossellaMuroni @simonabonafe @bragachiara @monicafrassoni @EnricoLetta… - zazoomblog : In parallelo con le scelte europee Roma prepara il decreto bollette su luce e gas a famiglie e imprese -… -