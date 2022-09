In otto mesi ci sono stati 59 suicidi nelle carceri italiane (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - Mai così tanti suicidi in carcere nei primi due terzi dell'anno. È l'allarme dell'associazione Antigone - che dedica un intero dossier al tema - rilevando che nei primi otto mesi del 2022, 59 persone si sono tolte la vita in carcere, più di una ogni quattro giorni. "Sin dall'inizio dell'anno il fenomeno ha mostrato segni di preoccupante accelerazione, fino a raggiungere l'impressionante cifra di 15 suicidi nel solo mese di agosto, uno ogni due giorni. A due terzi dell'anno in corso, è già stato superato il totale dei casi del 2021, pari a 57 decessi", si legge nel dossier, in cui si sottolinea che "i numeri di quest'anno generano un vero e proprio allarme, non avendo precedenti negli ultimi anni". "Il numero più alto finora - rileva l'associazione - era quello del 2010, con 45 ... Leggi su agi (Di venerdì 2 settembre 2022) AGI - Mai così tantiin carcere nei primi due terzi dell'anno. È l'allarme dell'associazione Antigone - che dedica un intero dossier al tema - rilevando che nei primidel 2022, 59 persone sitolte la vita in carcere, più di una ogni quattro giorni. "Sin dall'inizio dell'anno il fenomeno ha mostrato segni di preoccupante accelerazione, fino a raggiungere l'impressionante cifra di 15nel solo mese di agosto, uno ogni due giorni. A due terzi dell'anno in corso, è già stato superato il totale dei casi del 2021, pari a 57 decessi", si legge nel dossier, in cui si slinea che "i numeri di quest'anno generano un vero e proprio allarme, non avendo precedenti negli ultimi anni". "Il numero più alto finora - rileva l'associazione - era quello del 2010, con 45 ...

davidallegranti : Antigone: 'Nei primi otto mesi del 2022, 59 persone si sono tolte la vita in carcere. Più di una ogni quattro giorni' - ilpost : I suicidi nelle carceri italiane nei primi otto mesi del 2022 sono stati 57: lo stesso numero di tutto il 2021 - sulsitodisimone : In otto mesi ci sono stati 59 suicidi nelle carceri italiane - SaffronHorizon : RT @davidallegranti: Antigone: 'Nei primi otto mesi del 2022, 59 persone si sono tolte la vita in carcere. Più di una ogni quattro giorni' - paolacsc : RT @davidallegranti: Antigone: 'Nei primi otto mesi del 2022, 59 persone si sono tolte la vita in carcere. Più di una ogni quattro giorni' -