In Italia si può già seppellire un feto senza il consenso della donna. Cosa cambia con la proposta di FdI? (Di venerdì 2 settembre 2022) Le dichiarazioni del senatore Luca De Carlo sul tema della sepoltura di feti e prodotti abortivi hanno riacceso le attenzioni sul fenomeno dei cosiddetti cimiteri dei bambini mai nati. Aree gestite prevalentemente da associazioni cattoliche e pro vita di cui si è parlato molto due anni fa, quando una donna, dopo l’aborto, ha scoperto che il feto era stato seppellito nel cimitero Flaminio di Roma a sua insaputa. In questo caso, era stato addirittura scritto il nome e cognome della donna su una croce di legno. L’esponente di Fratelli d’Italia, candidato in Veneto per la tornata elettorale del 25 settembre, ha dichiarato a Tpi: «Se sembra normale che una vita venga smaltita come un rifiuto speciale, a me no. Io credo che sia vita pure sotto le 28 settimane. Una donna che ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Le dichiarazioni del senatore Luca De Carlo sul temasepoltura di feti e prodotti abortivi hanno riacceso le attenzioni sul fenomeno dei cosiddetti cimiteri dei bambini mai nati. Aree gestite prevalentemente da associazioni cattoliche e pro vita di cui si è parlato molto due anni fa, quando una, dopo l’aborto, ha scoperto che ilera stato seppellito nel cimitero Flaminio di Roma a sua insaputa. In questo caso, era stato addirittura scritto il nome e cognomesu una croce di legno. L’esponente di Fratelli d’, candidato in Veneto per la tornata elettorale del 25 settembre, ha dichiarato a Tpi: «Se sembra normale che una vita venga smaltita come un rifiuto speciale, a me no. Io credo che sia vita pure sotto le 28 settimane. Unache ...

