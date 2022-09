In bici da Torino a Sorrento per raccogliere fondi a favore della ricerca oncologica (Di venerdì 2 settembre 2022) E’ partito da Torino il 27 agosto in sella alla sua bicicletta, per raccogliere fondi da destinare alla ricerca. Questo pomeriggio, dopo oltre mille chilometri, l’arrivo a Sorrento di Massimo Di Maio, direttore di Oncologia medica universitaria dell’ospedale Mauriziano del capoluogo piemontese ed originario della cittadina costiera. Ad accoglierlo, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che ha sottolineato nel suo intervento l’importanza della finalità di questo evento sportivo benefico. Obiettivo dell’impresa di Di Maio è infatti quello di sollecitare donazioni e raccogliere fondi per la Fondazione scientifica Mauriziana onlus, finalizzati al sostegno di progetti di ricerca ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) E’ partito dail 27 agosto in sella alla suacletta, perda destinare alla. Questo pomeriggio, dopo oltre mille chilometri, l’arrivo adi Massimo Di Maio, direttore di Oncologia medica universitaria dell’ospedale Mauriziano del capoluogo piemontese ed originariocittadina costiera. Ad accoglierlo, il sindaco di, Massimo Coppola, che ha sottolineato nel suo intervento l’importanzafinalità di questo evento sportivo benefico. Obiettivo dell’impresa di Di Maio è infatti quello di sollecitare donazioni eper la Fondazione scientifica Mauriziana onlus, finalizzati al sostegno di progetti di...

