In arrivo i nuovi vaccini bivalenti aggiornati contro Omicron | come funzionano e quali varianti coprono

I vaccini aggiornati contro le ultime varianti Omicron sono pronti. "I dati mostrano che entrambi i vaccini aggiornati" Pfizer-BioNTech e Moderna contro il covid, neutralizzano anche le varianti Omicron 5 e Ba.2.75 Centaurus. Approvati ieri dall'Agenzia europea del farmaco Ema, "innescano forti risposte immunitarie contro Omicron BA.1 e il virus Sars-CoV-2 originale nelle persone precedentemente vaccinate", spiega Marco Cavaleri, responsabile vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell'Ema, aggiungendo: "I dati preliminari hanno anche indicato che gli anticorpi generati da questi vaccini adattati sono in grado di neutralizzare altre ...

