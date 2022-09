D'altronde all'efficacia della misura pare non creda neanche chi l'ha proposta. 'È del tutto evidente che non si può risolvere il problema dell'emergenza climatica con la nostra ...Ecco, questo in verità non lo ha ancora detto nessuno. Ma non è così improbabile che, da qui all'attesissimo discorso del premier in Parlamento, qualcuno non dia a Draghi anche il ...