Il Wef non ha mai pubblicato un tweet per dire che «se non mangi insetti sei razzista» (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 30 agosto 2022 è stato pubblicato un tweet che riporta lo screenshot di un presunto contenuto pubblicato su Twitter dall’account ufficiale del World economic forum (Wef, organizzazione internazionale non governativa con sede in Svizzera che ogni anno organizza un incontro a Davos su svariate questioni globali), in cui si legge: «Quando essere anti-insetti è bigottismo: miliardi di persone in tutto il mondo mangiano insetti come parte della propria dieta quotidiana. Ci chiediamo: è razzista non voler passare a una dieta a base di insetti?». L’immagine è accompagnata da un commento scritto dall’autore del tweet che recita: «Se non mangi insetti sei razzista… ci sarebbe da ridere se ... Leggi su facta.news (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 30 agosto 2022 è statounche riporta lo screenshot di un presunto contenutosu Twitter dall’account ufficiale del World economic forum (Wef, organizzazione internazionale non governativa con sede in Svizzera che ogni anno organizza un incontro a Davos su svariate questioni globali), in cui si legge: «Quando essere anti-è bigottismo: miliardi di persone in tutto il mondoanocome parte della propria dieta quotidiana. Ci chiediamo: ènon voler passare a una dieta a base di?». L’immagine è accompagnata da un commento scritto dall’autore delche recita: «Se nonsei… ci sarebbe da ridere se ...

