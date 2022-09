Il vero ruolo della fotografia è un enigma, anche per i professionisti più navigati (Di venerdì 2 settembre 2022) A nemmeno vent’anni ha catturato attimi eterni della guerra dell’ex Jugoslavia. Ha portato a termine reportage sull’America Latina, l’Iraq, il Ruanda. Ha fotografato i talebani in Afghanistan. Eppure, casa è sempre casa. E per Alex Majoli, fotografo classe 1971 membro della prestigiosa agenzia Magnum Photos (di cui è stato presidente dal 2011 al 2014), quel concetto è racchiuso nella Romagna. È proprio lì, più precisamente a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), che tornerà a breve in qualità di direttore artistico della trentunesima edizione di uno dei festival della fotografia più importanti d’Europa. Stiamo parlando del SI Fest, che sarà spalmato su tre appuntamenti diversi: dal 9 all’11 settembre, dal 17 al 18 settembre, dall’1 al 2 ottobre. Una rassegna di 20 mostre internazionali sparse per i ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 settembre 2022) A nemmeno vent’anni ha catturato attimi eterniguerra dell’ex Jugoslavia. Ha portato a termine reportage sull’America Latina, l’Iraq, il Ruanda. Ha fotografato i talebani in Afghanistan. Eppure, casa è sempre casa. E per Alex Majoli, fotografo classe 1971 membroprestigiosa agenzia Magnum Photos (di cui è stato presidente dal 2011 al 2014), quel concetto è racchiuso nella Romagna. È proprio lì, più precisamente a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), che tornerà a breve in qualità di direttore artisticotrentunesima edizione di uno dei festivalpiù importanti d’Europa. Stiamo parlando del SI Fest, che sarà spalmato su tre appuntamenti diversi: dal 9 all’11 settembre, dal 17 al 18 settembre, dall’1 al 2 ottobre. Una rassegna di 20 mostre internazionali sparse per i ...

