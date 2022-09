Il tentato attentato a Cristina Kirchner: il momento in cui le viene puntata la pistola in faccia | VIDEO (Di venerdì 2 settembre 2022) Attimi di terrore la vicepresidente argentina Cristina Kirchner: nel momento in cui scendeva dalla macchina per rientrare a casa un uomo le ha puntato una pistola in facciapunta la pistola. L’uomo è stato arrestato. URGENTE: Cristina Kirchner, vice presidenta da Argentina, sofre tentativa de assassinato na Argentina esta noite. pic.twitter.com/fXLcGPCVrA — Paulo Teixeira 1398 (@pauloteixeira13) September 2, 2022 Il tentato attentato a Cristina Kirchner: il momento in cui le viene puntata la pistola in faccia VIDEO Un uomo è stato arrestato giovedì dopo aver tentato ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Attimi di terrore la vicepresidente argentina: nelin cui scendeva dalla macchina per rientrare a casa un uomo le ha puntato unainpunta la. L’uomo è stato arrestato. URGENTE:, vice presidenta da Argentina, sofre tentativa de assassinato na Argentina esta noite. pic.twitter.com/fXLcGPCVrA — Paulo Teixeira 1398 (@pauloteixeira13) September 2, 2022 Ilat: ilin cui lelainUn uomo è stato arrestato giovedì dopo aver...

Argentina, attentato fallito a vicepresidente Kirchner. Un arresto

Un uomo è stato arrestato a Buenos Aires dopo aver tentato di uccidere la vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner mentre saliva in macchina davanti alla sua abitazione. L'attentato è stato ripreso in un video di TN Argentina.

Cristina Kichner, uomo le punta la pistola in faccia: arrestato. Il presidente Fernandez: «Ha premuto il grilletto ma l'arma non ha sparato»

Pochi secondi che in breve hanno fatto il giro del mondo. Paura in Argentina dove un uomo ha puntato una pistola in faccia alla vicepresidente Cristina Kirchner mentre quest'ultima tornava a casa.

Fallisce attentato contro Cristina Kirchner, preso l'aggressore

Un uomo ha tentato di sparare alla testa della vicepresidente argentina davanti a casa ma il proiettile non è partito. La vicepresidente argentina Cristina Kirchner è scampata a un attentato a Buenos Aires.