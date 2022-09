Il tempo della narrazione a tavola (Di venerdì 2 settembre 2022) In greco è la forma verbale che caratterizza l’azione pura e semplice, colta nel momento in cui si svolge, senza precise indicazioni di tempo. Ecco perché l’aoristo è il tempo della narrazione. Anche l’Aoristo di Dina, il ristorante dello chef Alberto Gipponi a Gussago, riguarda una narrazione, ma non solo. Che cos’è in fondo un menu se non un racconto, che si svolge attraverso una sequenza di piatti, nel quale cucina, sala, ospiti, cibo, bevande, ambiente, atmosfera, stoviglie, posate e tanti altri elementi hanno un ruolo? Per Alberto Gipponi, Aoristo non è soltanto un menu particolare, sulle regole, con condimenti e abbinamenti; Aoristo è il racconto creativo di Dina ed è anche un invito a partecipare attivamente alla narrazione, esprimendo i propri pensieri su vari temi che toccano ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 2 settembre 2022) In greco è la forma verbale che caratterizza l’azione pura e semplice, colta nel momento in cui si svolge, senza precise indicazioni di. Ecco perché l’aoristo è il. Anche l’Aoristo di Dina, il ristorante dello chef Alberto Gipponi a Gussago, riguarda una, ma non solo. Che cos’è in fondo un menu se non un racconto, che si svolge attraverso una sequenza di piatti, nel quale cucina, sala, ospiti, cibo, bevande, ambiente, atmosfera, stoviglie, posate e tanti altri elementi hanno un ruolo? Per Alberto Gipponi, Aoristo non è soltanto un menu particolare, sulle regole, con condimenti e abbinamenti; Aoristo è il racconto creativo di Dina ed è anche un invito a partecipare attivamente alla, esprimendo i propri pensieri su vari temi che toccano ...

