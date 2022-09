Il Pd (al governo) sfotte i lavoratori: “Tutti in piazza contro il caro bollette” (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set – Il Pd contro il caro bollette dopo essere stato per mesi uno dei maggiori artefici della situazione in atto. Capita anche questo, al partito del Nazareno, che del resto non ha mai smesso di prendere in giro italiani ed elettori autoproclamandosi ciò che non è, da come minimo qualche decennio (incluse incarnazioni e denominazioni precedenti, ovviamente). Il Pd sfotte gli italiani e si autoproclama contrario al caro bollette No, non è una barzelletta. Il Pd è così. Simpatico come un malore di stomaco di quelli potenti. Ossimorico come nessun’ altra formazione politica oggi in circolazione. Il loro 2022 è costellato di dichiarazioni improbabili (ormai è scolpita nella storia quella del primo maggio – ma forse pensavano fosse il primo aprile – in cui l’autoproclamazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set – Il Pdildopo essere stato per mesi uno dei maggiori artefici della situazione in atto. Capita anche questo, al partito del Nazareno, che del resto non ha mai smesso di prendere in giro italiani ed elettori autoproclamandosi ciò che non è, da come minimo qualche decennio (incluse incarnazioni e denominazioni precedenti, ovviamente). Il Pdgli italiani e si autoproclama contrario alNo, non è una barzelletta. Il Pd è così. Simpatico come un malore di stomaco di quelli potenti. Ossimorico come nessun’ altra formazione politica oggi in circolazione. Il loro 2022 è costellato di dichiarazioni improbabili (ormai è scolpita nella storia quella del primo maggio – ma forse pensavano fosse il primo aprile – in cui l’autoproclamazione ...

