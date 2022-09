RaCapodistria : Un parroco fiumano nega il battesimo al figlio di una coppia di lesbiche - occhio_notizie : 'Se si nega ad un 76enne, solo e senza dimora, la pensione sociale, significa che il nostro non è un Paese umano e… -

leggo.it

Ira e polemiche La decisione delha suscitato non solo tante polemiche, ma soprattutto l'ira della famiglia della bambina, che lamenta non solo la decisione in sé, ma anche il suo tempismo: ...... che rimarremo nel campus" afferma il. "Chiediamo l'intercessione della nostra protettrice, ... Tuttavia il governo federaleche vi siano "atti di violenza mirati" sui cristiani. Lo United ... Il parroco nega il battesimo a una bambina: «La madrina vive nel peccato». Scoppia il caso «La madrina di battesimo vive nel peccato». Con questa motivazione, un parroco ha negato il primo sacramento ad una bambina di pochi mesi. Un vero e proprio caso, che ha diviso i ...E' polemica per la Santa Messa in programma domani, 28 agosto, nella cattedrale di Lamezia, in onore dei defunti di Casa Savoia ...