Il National Institute of Health non ha inserito l’ivermectina come «farmaco in valutazione» per il trattamento della Covid-19 (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 2 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si affermava che l’ivermectina, farmaco utilizzato nella cura dei parassiti intestinali, sarebbe comparsa improvvisamente «sul sito NIH per il trattamento del Covid. Dopo anni di negazione, blocco, interferenza, diffamazione, lo aggiungono silenziosamente al loro protocollo antivirale». Il commento è accompagnato dallo screenshot del sito dell’Istituto nazionale della sanità americano (Nih), agenzia di ricerca medica degli Stati Uniti, in cui compare un riquadro sull’ivermectina nella sezione dedicata alle linee guida per il trattamento della Covid-19. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Nella pagina del Nih dedicata al trattamento ... Leggi su facta.news (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 2 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si affermava cheutilizzato nella cura dei parassiti intestinali, sarebbe comparsa improvvisamente «sul sito NIH per ildel. Dopo anni di negazione, blocco, interferenza, diffamazione, lo aggiungono silenziosamente al loro protocollo antivirale». Il commento è accompagnato dallo screenshot del sito dell’Istituto nazionalesanità americano (Nih), agenzia di ricerca medica degli Stati Uniti, in cui compare un riquadro sulnella sezione dedicata alle linee guida per il-19. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. Nella pagina del Nih dedicata al...

