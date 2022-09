Il miracolo delle medicina: donna nata senza utero mette al mondo una bimba (Di venerdì 2 settembre 2022) È nata all'Ospedale Cannizzaro di Catania Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero realizzato in Italia. Si tratta della prima nascita di questo tipo nel nostro Paese e del sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto di utero da donatrice deceduta. La madre, oggi 31enne, era nata priva di utero a causa di una rata patologia congenita, la sindrome di Rokitansky. Il trapianto era stato effettuato nell'agosto 2020 in piena pandemia presso il Centro trapianti dell'Azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Catania da un'equipe multidisciplinare composta dai professori Pierfrancesco Veroux, Paolo Scollo, Massimiliano Veroux e Giuseppe Scibilia, nell'ambito di un programma sperimentale coordinato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 settembre 2022) Èall'Ospedale Cannizzaro di Catania Alessandra, figlia dellache ha ricevuto il primo trapianto direalizzato in Italia. Si tratta della prima nascita di questo tipo nel nostro Paese e del sesto caso aldi gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto dida donatrice deceduta. La madre, oggi 31enne, erapriva dia causa di una rata patologia congenita, la sindrome di Rokitansky. Il trapianto era stato effettuato nell'agosto 2020 in piena pandemia presso il Centro trapianti dell'Azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Catania da un'equipe multidisciplinare composta dai professori Pierfrancesco Veroux, Paolo Scollo, Massimiliano Veroux e Giuseppe Scibilia, nell'ambito di un programma sperimentale coordinato ...

