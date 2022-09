Il ministro degli Affari digitali giapponese vuole porre fine all’utilizzo dei floppy disk (Di venerdì 2 settembre 2022) I floppy disk sembrano un ricordo lontano, vintage. Si tratta infatti di un tipo di supporto per l’archiviazione digitale usato soprattutto dagli anni ’70 (di preciso entrò in commercio nel 1972) agli anni ’90, quando vennero sostituiti da supporti più tecnologici e funzionali, come le chiavette e poi i sistemi di archiviazione come il Cloud. Ad oggi, in Giappone i floppy disk sono ancora molto diffusi e utilizzati soprattutto nella burocrazia. LEGGI ANCHE > L’astronauta scopre floppy disk del 1995 a bordo della stazione spaziale Taro Kono dichiara guerra ai floppy disk (e non solo) Il ministro degli Affari digitali Taro Kono vorrebbe che le procedure che ancora richiedono supporti ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 settembre 2022) Isembrano un ricordo lontano, vintage. Si tratta infatti di un tipo di supporto per l’archiviazione digitale usato soprattutto dagli anni ’70 (di preciso entrò in commercio nel 1972) agli anni ’90, quando vennero sostituiti da supporti più tecnologici e funzionali, come le chiavette e poi i sistemi di archiviazione come il Cloud. Ad oggi, in Giappone isono ancora molto diffusi e utilizzati soprattutto nella burocrazia. LEGGI ANCHE > L’astronauta scopredel 1995 a bordo della stazione spaziale Taro Kono dichiara guerra ai(e non solo) IlTaro Kono vorrebbe che le procedure che ancora richiedono supporti ...

ItalyMFA : #Ucraina | All’indomani del 31° anniversario dell'indipendenza ????, il Min @luigidimaio ha visitato l’Ucraina dove h… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, alla riunione informale dei ministri della Difesa Ue, assicura il sosteg… - petergomezblog : Scuola, il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione boccia il ministro. “Inefficace” il decreto per frenare la… - bet_lind : RT @Gianl1974: Il ministro degli Esteri danese Eppe Kofod è arrivato a Kiev in visita di lavoro ha già incontrato Zelensky. Il presidente h… - marco_disaro : RT @My_Salute: Il ministro degli Esteri danese ha definito Putin un 'patetico ometto' che non vincerà la guerra. -

Caro energia, Di Maio al Forum Ambrosetti: 'Decreto urgente con 80% delle bollette pagato dallo Stato. Costa meno della cassa integrazione' Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio , intervenendo alla 48esima edizione del Forum Ambrosetti. Leggi Anche Gas ancora giù, in 3 giorni prezzi diminuiti di oltre 100 euro. Von der ... Alunno insultato in chat a Pavia, trasferita anche la docente "assolta": le proteste dei genitori Nell'attesa, una lettera sarà inoltrata al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e all'assessore all'Istruzione Fabrizio Sala per ottener che vengano inviati degli ispettori a chiarire la ... Di Maio “Portare avanti la battaglia per il tetto sul prezzo del gas” ROMA (ITALPRESS) – “La battaglia che dobbiamo portare avanti nelle prossime settimane a Bruxelles è quella del tetto al prezzo del gas. Senza l’Europa non riusciremo a mettere un freno alle speculazio ... Elezioni, Luigi Di Maio rischia la poltrona: il clamoroso ribaltone nel collegio di Napoli Tutti i sondaggi delle ultime settimane concordano sul fatto che il nuovo partito fondato dal ministro degli Esteri - fuoriuscito prima della crisi di governo dal Movimento 5 Stelle - e Bruno Tabacci, ... Lo ha detto ilEsteri, Luigi Di Maio , intervenendo alla 48esima edizione del Forum Ambrosetti. Leggi Anche Gas ancora giù, in 3 giorni prezzi diminuiti di oltre 100 euro. Von der ...Nell'attesa, una lettera sarà inoltrata aldell'Istruzione Patrizio Bianchi e all'assessore all'Istruzione Fabrizio Sala per ottener che vengano inviatiispettori a chiarire la ...ROMA (ITALPRESS) – “La battaglia che dobbiamo portare avanti nelle prossime settimane a Bruxelles è quella del tetto al prezzo del gas. Senza l’Europa non riusciremo a mettere un freno alle speculazio ...Tutti i sondaggi delle ultime settimane concordano sul fatto che il nuovo partito fondato dal ministro degli Esteri - fuoriuscito prima della crisi di governo dal Movimento 5 Stelle - e Bruno Tabacci, ...