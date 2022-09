sportli26181512 : Il Milan esulta, raggiunta quota 41500 abbonati: 'Grazie rossoneri!': Il Diavolo chiude la campagna tesseramenti pe… - Luxgraph : Miretti oro Juve: numeri da urlo, pure Mancini esulta - filipposalone : @FBiasin La domanda da fare invece è: se entra e segna contro il Milan #Acerbi esulta o non esulta ??? - notiziasportiva : #Calciomercato, il Milan esulta sul gong: si chiude anche per il mediano - FcInterNewsit : L'Inter torna alla vittoria, Calhanoglu esulta e mette nel mirino il Milan: 'Coraggio' -

Corriere dello Sport

Ilchiude la campagna abbonamenti per la Serie A 2022 - 2023 a quota 41mila 500 adesioni. Un numero che soddisfa la dirigenza rossonera : " 41.500! È il numero di tessere stagionali sottoscritte ......Gasperiniper la vittoria dell' Atalanta e rende omaggio a Josip Ilicic: ' Una vittoria importante, che dà continuità a questo positivo inizio di campionato. Dopo una buona prova col, ... Il Milan esulta, raggiunta quota 41500 abbonati: "Grazie rossoneri!" Il Diavolo chiude la campagna tesseramenti per i tifosi con un numero che soddisfa ampiamente la dirigenza. Novità di broadcasting per i sostenitori in America ...Milan-Inter, c'è aria di derby: in vista di domani sera, Stefano Pioli recupera un giocatore che partirà dalla panchina ...