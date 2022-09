Il messaggio di Hillary Clinton all’Italia | non cedete ai populismi e alle ingerenze straniere

(Di venerdì 2 settembre 2022) «I demagoghi populisti minacciano le democrazie dall’interno e un bullo come Vladimir Putin aggredisce in Ucraina le nostre libertà». L’ex segretaria di Stato ed ex first lady americanarilascia due interviste a Repubblica e Corriere dalla Mostra del Cinema di Venezia. «La democrazia è destinata a prevalere», dice. Ma a una condizione: «Non cedere al populismo e impedire ledi potenze».è a Venezia per l’impegno di “Vital Voices” a favore dei diritti delle donne, che sono «la prima linea dei diritti umani». Diritti negati anche nella guerra russa contro l’Ucraina, spiega. «Putin deumanizza il popolo ucraino, gli nega libertà e democrazia, vuole sono annetterli, sottometterli. È un piano che deve essere rigettato. Per questo sono orgogliosa della scelta fatta ...

Red Carpet Festival di Venezia 2022 guarda le foto Leggi anche › Venezia 79: Catherine Deneuve e Hillary Clinton, regine over e biondissime della prima serata E lanciano un chiaro: f ...... la politica americana ed ex First Lady Hillary Clinton in platea, lo stato maggiore di Netflix con ... condotta dall'attrice spagnola Rocio Munoz Morales, irrompe con un video drammatico con ...L'ex segretario di Stato americano sulla possibile vittoria di Meloni dice: «L'elezione della prima premier in un Paese rappresenta sempre una rottura col passato, ed è sicuramente una buona cosa.