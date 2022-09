Il mercato della Roma quasi a costo zero | stipendi su con Dybala e Belotti | ma quante cessioni

(Di venerdì 2 settembre 2022) Unsenza precedenti. Nomi altisonanti, speseazzerate per i cartellini, nessuna cessione eccellente, ma quelle utili per le plusvalenze e il risparmio di ingaggi che sarebbero stati soltanto un peso a bilancio. Laesce più che soddisfatta dalla sessione estiva, con l'orgoglio di aver vestito di giallorosso un campione comee avergli affiancato giocatori del calibro di Matic e Wijnaldum (che beffa il suo infortunio... ), oltre ad aver allargato la rosa di opzioni di Mourinho, mettendo dentro ricambi di qualità comee Celik. Camara e il secondo portiere Svilar sono due scommesse da scoprire, all'appello mancherebbe in realtà un difensore centrale mancino richiesto dal tecnico fino all'ultimo. Ma non si può avere tutto e il Mourinho «frustrato dal ...

gippu1 : Giunti all'ultimo giorno di mercato, nella settimana del derby #RedBird si presenterebbe con un nuovo arrivo che ev… - EURACTIVItalia : ??La Presidente della @EU_Commission @vonderleyen ha respinto la richiesta del Pm polacco @MorawieckiM di sospender… - FBiasin : Fine della sessione estiva (finalmente). Un voto da 1 a 10 (e se volete una motivazione) al mercato dell'#Inter. A voi. - RomanistaVN : RT @TheoCells: Un mio voto al mercato della #Roma? 8.5. L'infortunio di #Wijnaldum non ha permesso l'investimento su un altro difensore. #Z… - ipodblu1 : RT @OrNella645587: @Aldosavar Dopo aver scritto questa cagata potresti raccontare dell'aereo del megalomane pagato 27 volte il suo prezzo d… -

Calcio Fere

... e invocato anche dal leaderLega, Matteo Salvini , è stato calmierare, a partire da febbraio, la crescita del prezzo dell'elettricità al 4% per i clienti domestici deltutelato (pari ...ROMA - All'esplosioneguerra in Ucraina, con i prezzi dei carburanti alle stelle , Ita ha ritoccato le stime sulle ...19% Eur / Usd 0,9945 - 1,05% Spread 233,9 Dati diLeggi anche Ita ... Il mercato della Ternana, arriva Mantovani, Salzano ceduto, in tre risolvono il contratto Italgas chiude l'affare Depa e dopo tre anni entra ufficialmente nel mercato greco, il primo fuori dai confini nazionali, pronta ad investire 1,2 miliardi al 2030 per l'ammodernamento della rete gas.Un mercato senza precedenti. Nomi altisonanti, spese quasi azzerate per i cartellini, nessuna cessione eccellente, ma quelle utili per le plusvalenze ...