 Il Mediterranean Wine Art Fest a San Domenico Maggiore dal 15 al 17 settembre

Tutto pronto, a Napoli, per il Mediterranean Wine Art Fest che si svolgerà nel Complesso di San Domenico Maggiore da 15 al 17 settembre. Il Festival delle eccellenze e degli scambi economici culturali per un Mediterraneo di Pace è organizzato dall'istituzione culturale MAVV e promosso da un comitato, composto da personalità della cultura, dell'economia, del sociale e delle istituzioni con un respiro internazionale, e vedrà l'incontro delle realtà dell'enogastronomia e del turismo esperienziale dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Agroalimentare, agritech, enogastronomia, turismo esperienziale, medicina, salute e stili di vita, innovazione ed economia circolare saranno i principali temi trattati con la partecipazione di importanti personalità nel complesso

