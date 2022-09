Il governo studia il nuovo dl bollette. Il piano di Cingolani. Riscaldamento giù e per meno tempo (Di venerdì 2 settembre 2022) Si attendono i dati sulle entrate di agosto per sbloccare 8-9 miliardi. Risparmi dai termosifoni abbassati di un grado e accesi un’ora in meno Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) Si attendono i dati sulle entrate di agosto per sbloccare 8-9 miliardi. Risparmi dai termosifoni abbassati di un grado e accesi un’ora in

ilfoglio_it : Il governo studia le mosse della Germania, ma sul gas non vuole illudere. Il sorriso di Draghi di fronte a quelli c… - ancora_lorenzo : @HoaraBorselli Studia un pò testina, Monti è stato chiamo per riparare i danni fatti dal governo di cessodestra. - ienapriski : @mimmomaiello @Lorellastelle Governi di segno opposto? che significa? I governi devono avere un 'segno'? Chi stabil… - ZPIndustries1 : @il_pat @BERTIE801 @diStasioStefano @ALFO100897 Non c'è nessun interesse a registrare le morti d reazioni avverse d… - Shork52088252 : @Lorenzo32843904 @GiorgiaMeloni Qui era in vigore SGP, non vaccinati erano esclusi dalla vita sociale, mascherine o… -