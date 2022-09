Il G7 dice sì al price cap sul petrolio. Gentiloni: "Allargare sostegno europeo e globale" (Di venerdì 2 settembre 2022) I ministri delle Fiinanze dei paesi del G7 hanno trovato l'accordo per introdurre un tetto al prezzo del petrolio russo. L'obiettivo della misura è duplice: inviare un netto messag... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 settembre 2022) I ministri delle Fiinanze dei paesi del G7 hanno trovato l'accordo per introdurre un tetto al prezzo delrusso. L'obiettivo della misura è duplice: inviare un netto messag... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

ilfoglio_it : I ministri delle Finanze trovano l'accordo per limitare i guadagni di Putin. Von der Leyen torna sul metano: 'È ora… - AleksL74 : Certo che la UE ne dice di stronzate.. - justinicewerk : @unione_popolare Quella pazza sclerotica della Von Der Layen dice “price cap SOLO al gas russo”. È ovvio che così f… - ValerioZannoni : Come dice il buon Medvedev, con il 'price cap' smetteremo finalmente di finanziare la guerra dei fascisti RuZZi... - maino_paolo82 : @CesareAJr @vitalbaa @InOndaLa7 Il price cap europeo dice che oltre una certa soglia i paesi europei non compreranno il gas -