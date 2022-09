Il Film Festival Internazionale Pianeta Mare a Napoli dal 5 ottobre Marevivo tra i sostenitori

(Di venerdì 2 settembre 2022) Dal 5 all’82022, presso il Museo Darwin – Dohrn in Villa Comunale e Il Cinema Academy Astra dell’Università degli Studi diFederico II, si svolgerà ildiche racconterà per la prima volta dove sono nati 150 anni fa il cinema, con Etienne Julesy, e la moderna biologia marina, con Anton Dohrn. Al tempo stesso verranno presentati e proiettati ilungometraggi, corti e mobileda un minuto dimaker under 30 di diverse nazioni in concorso e della sezione speciale “fuori concorso”. La Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, la Regione Campania e laCommission della Regione ...

... in occasione della 79esima edizione deldi Venezia. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez precisamente durante la conferenza stampa ha fatto sapere che reciterà nel suo primo, dato che in ...di Gian Luca Bauzano Un trionfo di abiti rossi come il red carpet la serata della première del"Bones And All" di Guadagnino. Il protagonista spiazza tutti con la schiena nuda, ma c'è anche ...Presentato in prima mondiale alle Giornate degli Autori nel corso del Festival di Venezia il nuovo film del regista americano, da tempo residente a Roma, che ha voluto raccontare la storia del frate d ...Il festival sarà inaugurato quest'anno da una nuova produzione ... Sempre per la sezione "Bellini Renaissance" si svolgerà una serie di rare proiezioni di film e filmati vari in occasione dei concerti ...