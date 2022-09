Il duro sfogo della figlia di Mihajlovic sui social in difesa del padre: “Ho letto cose vergognose e raccapriccianti” (Di venerdì 2 settembre 2022) Sinisa Mihajlovic anche quest’anno è protagonista del nostro campionato di Serie A alla guida del Bologna. Le prime giornate non sono andate benissimo: su 4 partite nessuna vittoria, solo due pareggi e due sconfitte, situazione che ha creato del malcontento in città a quanto pare. E se da un lato ci sono i tifosi, che sostengono la squadra e anche le scelte della dirigenza, dall’altro c’è chi ha qualche dubbio sulle scelte fatte e sulla decisione di continuare ad affidare la guida del Bologna all’ex calciatore. E a quanto pare, qualcuno, sia sui social che nella vita vera, si sarebbe spinto un po’ oltre ai semplici commenti che riguardano la questione dal punto di vista calcistico. Lo spiega Viktorija la figlia del mister rosso blu che ha sfogato la sua rabbia in un post su instagram. Le parole di Viktorija sui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 settembre 2022) Sinisaanche quest’anno è protagonista del nostro campionato di Serie A alla guida del Bologna. Le prime giornate non sono andate benissimo: su 4 partite nessuna vittoria, solo due pareggi e due sconfitte, situazione che ha creato del malcontento in città a quanto pare. E se da un lato ci sono i tifosi, che sostengono la squadra e anche le sceltedirigenza, dall’altro c’è chi ha qualche dubbio sulle scelte fatte e sulla decisione di continuare ad affidare la guida del Bologna all’ex calciatore. E a quanto pare, qualcuno, sia suiche nella vita vera, si sarebbe spinto un po’ oltre ai semplici commenti che riguardano la questione dal punto di vista calcistico. Lo spiega Viktorija ladel mister rosso blu che ha sfogato la sua rabbia in un post su instagram. Le parole di Viktorija sui ...

