Il Castello delle Cerimonie torna con il matrimonio del figlio di Mario Merola

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 2 settembre 2022) Matteo Giordano e Donna Imma Polese Una nuova, sfarzosa stagione die festeggiamenti sta per iniziare su Real Time. Per il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate (NA) è il momento di riaprire i cancelli alle telecamere della serie cult Il. La sesta stagione inedita è in prima tv su Real Time da oggi, ogni venerdì alle 23:05. Donna Imma Polese e Matteo Giordano sono pronti ad esaudire i desiderifamiglie che vorranno ambientare nelle iconiche sale della Sonrisa le loro: matrimoni ma anche comunioni, battesimi e diciottesimi. Ad aprire le danze sarà lo sfarzosodi Francesco, terzodell’indimenticato, con la sua Marianna, attrice ...