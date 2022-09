Il castello delle cerimonie – il matrimonio di Marianna e Francesco | qual è la location? Quanto è costato?

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 2 settembre 2022) Questa sera riparte su Real Time il famoso programma Il, che andrà in onda in seconda serata alle ore 23:10. Si tratta della sesta stagione, fin qui inedita, che vede sempre al timone Donna Imma Polese e Matteo Giordano: entrambi dovranno avere a che fare con le richiestefamiglie in vistada organizzare. Si comincia questa sera con le nozze sfarzose traMerola e la sua amataMercurio. Lo sposo, figlio dell’indimenticabile Mario Merola, ha optato assieme alla sua compagna per un evento caratterizzato da forti emozioni. Sono oltre 500 gli invitati diMerola eMercurio: tra loro non poteva mancareche ospite famoso, ...