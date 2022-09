Il caro-energia colpisce gli stadi: in Serie A scatta la stretta su illuminazione e Var (Di venerdì 2 settembre 2022) In tempi di crisi energetica, anche la Serie A di calcio si organizza per ridurre i consumi. A partire dalle gare di questo fine settimana, la Lega ridurrà i tempi di illuminazione degli stadi. «È solo un primo passo», commenta il presidente Lorenzo Casini. «Dobbiamo essere un esempio virtuoso». A partire dalle gare della quinta giornata di campionato, che inizierà domani, l’accensione delle luci negli stati sarà ridotta a un massimo di quattro ore. Nelle partite in fascia oraria tra le 12.30 e le 18, la piena accensione necessaria per far funzionare gli strumenti a supporto degli arbitri – come il Var – avverrà 60 minuti prima del calcio d’inizio, anziché 90. Una misura che, secondo le stime della Lega calcio, corrisponde a una riduzione del 25% dei tempi di illuminazione. Per ridurre ulteriormente i consumi, poi, la ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) In tempi di crisi energetica, anche laA di calcio si organizza per ridurre i consumi. A partire dalle gare di questo fine settimana, la Lega ridurrà i tempi didegli. «È solo un primo passo», commenta il presidente Lorenzo Casini. «Dobbiamo essere un esempio virtuoso». A partire dalle gare della quinta giornata di campionato, che inizierà domani, l’accensione delle luci negli stati sarà ridotta a un massimo di quattro ore. Nelle partite in fascia oraria tra le 12.30 e le 18, la piena accensione necessaria per far funzionare gli strumenti a supporto degli arbitri – come il Var – avverrà 60 minuti prima del calcio d’inizio, anziché 90. Una misura che, secondo le stime della Lega calcio, corrisponde a una riduzione del 25% dei tempi di. Per ridurre ulteriormente i consumi, poi, la ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | 'Se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano': a dirlo sono Gianfranco e Luca Vissani, il maestro de… - La7tv : #lariachetira Fabio Dragoni contro Draghi sul #carobollette: '#Draghi si è dimesso senza essere sfiduciato, è lì e… - Agenzia_Ansa : Per protesta contro il caro energia, disoccupati bruciano bollette in piazza a Napoli. 'Non possono sostenere costi… - FolleSono : Caro energia un ristorante su tre rischia di chiudere #bollettefuoricontrollo - cgcronos : Energia, Luigi Di Maio si accorge(troppo tardi)del caro bollette e del rischio fallimento per le imprese -