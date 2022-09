Il caro-bollette manda in crisi pure gli ospedali (Di venerdì 2 settembre 2022) All’allarme lanciato da Comuni e province, agli sfoghi quotidiani delle imprese che paventano bollette da capogiro, si unisce ora l’sos lanciato dal comparto della Sanità. Il caro-bollette rischia di mandare in crisi infatti anche Asl e ospedali, che attraverso la Fiaso chiedono un contributo extra per sterilizzare i maggiori costi sostenuti. La Fiaso chiede per Asl e ospedali un contributo extra per sterilizzare il caro-bollette Già all’inizio dell’anno la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere aveva stimato un incremento della bolletta energetica pari al 30% chiedendo lo stanziamento di risorse straordinarie pari a 500 milioni di euro. La richiesta era stata soddisfatta per meno della metà dell’importo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) All’allarme lanciato da Comuni e province, agli sfoghi quotidiani delle imprese che paventanoda capogiro, si unisce ora l’sos lanciato dal comparto della Sanità. Ilrischia dire ininfatti anche Asl e, che attraverso la Fiaso chiedono un contributo extra per sterilizzare i maggiori costi sostenuti. La Fiaso chiede per Asl eun contributo extra per sterilizzare ilGià all’inizio dell’anno la Federazione italiana aziende sanitarie eere aveva stimato un incremento della bolletta energetica pari al 30% chiedendo lo stanziamento di risorse straordinarie pari a 500 milioni di euro. La richiesta era stata soddisfatta per meno della metà dell’importo ...

