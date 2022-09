Il calcio argentino si ferma dopo l’attentato fallito alla vicepresidente Cristina Kirchner

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 settembre 2022) Attraverso un post sui social, l’AFA (Asociaciòn del Fùtbol) ha annunciato l’annullamento di tutti gli eventi calcistici per la giornata di venerdì 2 settembre. Una decisione che segue quanto accaduto aFernàndez de, vittima di un attentato. Fortunatamente l’uomo che ha tentato di aggredirla non è riuscito a sparare ed è stato bloccato, ma il tutto non può ovviamente passare in sordina. A tal proposito, l’AFA ha dichiarato: “Tutti gli incontri previsti per oggi sono sospesi“. “Facciamo un appellosocietà, ricordando che la violenza non è mai la soluzione” si legge ancora. SportFace.