Il 18 novembre esce “MICHAEL JACKSON THRILLER 40” | uno speciale cofanetto per celebrare i 40 anni dall’uscita dell’album 

"THRILLER", l'iconico album di MICHAEL JACKSON che ha superato le 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, quest'anno compie 40 anni e, per celebrarlo, Sony Music e l'Estate of MICHAEL JACKSON hanno annunciato l'uscita di un'esclusiva riedizione che sarà disponibile dal 18 novembre. "MICHAEL JACKSON THRILLER 40" conterrà un doppio disco composto da THRILLER e da un secondo album con alcune sorprese per i fan, inclusi dei brani del Re del pop scritti durante la lavorazione di THRILLER e mai pubblicati. THRILLER sarà disponibile anche nella versione LP UltraDisc One-Step 180g 33RPM realizzata da Mobile Fidelity. Masterizzato dai master analogici originali,

