Icardi sempre più vicino al Galatasaray (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono ore davvero calde per Mauro Icardi (29), sempre più vicino al trasferimento al Galatasaray . In Turchia il sipario sul mercato cala l' 8 settembre quindi c'è tutto il tempo necessario per ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 settembre 2022) Sono ore davvero calde per Mauro(29),piùal trasferimento al. In Turchia il sipario sul mercato cala l' 8 settembre quindi c'è tutto il tempo necessario per ...

PSGRelay : RT @sportli26181512: #Icardi sempre più vicino al Galatasaray: Sono ore calde per il passaggio dell’attaccante argentino dal #Psg al club t… - sportli26181512 : #Icardi sempre più vicino al Galatasaray: Sono ore calde per il passaggio dell’attaccante argentino dal #Psg al clu… - Yuro_23 : il psg va sempre e comunque ringraziato perchè 60 mln per Icardi è stato un furto quindi non offendeteli grazie - leo1908MI : @Ramarro610 @Zelgadis265 @marifcinter Ho sempre avuto la sensazione che Hakimi a poco più di 70 (sottopagato) sia s… - _Maxy23 : In tt questo, oramai abbiamo la conferma che Mauro Icardi, NON È più un giocatore di calcio.. Pessima fine, dorata, ma pur sempre pessima -