I soldi | la frase sconcertante della capolista | ecco che roba è il Pd

(Di venerdì 2 settembre 2022) L'Italia è una Repubblica fondata «sul dover interrompere quel circolo vizioso» chiamato «lavoro», se questo «è l'unico mezzo di sostentamento per le persone».che cosa potrebbe capitare all'articolo 1Costituzione se l'Italia dovesse finire nelle mani dei piccoli "lettiani", tipo la trevigiana Rachele Scarpa: uno degli under 35 selezionati dal leader del Pd per rimpolpare di novità il prossimo Parlamento. Una boutade - questa del denaro che si dovrebbe ottenere anche senza dover faticare (uscita stanata sui social dal renziano Luigi Marattin) - figliagiovane etàcandidata ed esasperata da noi cattivoni di Libero? In realtà, lapronunciata - anzi letta da un testo scritto - dall'ex sardina finita inscatolata nelle liste dem per la Camera, è solo l'ultima delle gaffe dei ...

felicexxxxx : @Ricchei @bendinelli2011 Un cretino con una frase di Keynes nella bio! Un cazzo di comunista da 4 soldi. Che gentag… - iq_196 : RT @gorla_marco: @EnricoLetta La frase vale sempre e poi guarda i tuoi Ucraini che bombardano la centrale nucleare mettendo a rischi la lor… - ESILIVM : “Non pensare ai soldi, focalizzati sulle skills.” Ci ho messo 6 anni per comprendere appieno questa frase. Ed è s… - beatricetrixje : Ma il vice direttore del corriere ...con la frase che e tutto complesso ...con aria di superiorità ...tanto lui ha… - gorla_marco : @EnricoLetta La frase vale sempre e poi guarda i tuoi Ucraini che bombardano la centrale nucleare mettendo a rischi… -

Tag43

Lainfelice arriva da un video, dove la deputata parla in vista delle elezioni del 25 settembre. Rachele Scarpa, cosa ha detto la deputata del PD "Dobbiamo interrompere quel circolo vizioso per ...EPPURE questa è unamolto impegnativa; negli intendimenti di chi l'ha pensata e scritta ... EPPURE sononostri, che dovrebbero essere destinati in modo oculato e su progetti condivisi, per ... Rachele Scarpa, polemiche social: «I soldi non vengano solo dal lavoro» Novità sui lavori di ristrutturazione del ponte Corleone. Comune vicino a firmare la convenzione con Anas. Potrebbero esserci dei problemi.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...