benegalle : @VodafoneIT Buongiorno. Non ho bisogno di assistenza. Ho bisogno che lasciate invariati i prezzi dei piani tariffar… -

Ultime Notizie Flash

Oggi più che mai le persone sono costantemente connesse grazie ai dispositivi mobili e aconvenienti, con una soglia di attenzione crescente proprio durante i momenti di relax, nei ...Dunque, se si fosse intenzionati a creare una stanza solo per gli allenamenti (e quindi di fare un serio investimento) si può anche pensare di dare un'occhiata ad alcuniper ... I piani tariffari di ho. disponibili a meno di dieci euro al mese In particolare, si è soffermata sulla voce del Piano economico finanziaria (Pef) relativa ai costi di lavaggio e spazzamento delle strade per circa 33mila euro. La consigliera, pur comprendendo la pro ...Una SIM dati con Internet illimitato è la soluzione più economica e funzionale per navigare anche senza la linea fissa. Scopri tutte le offerte di agosto Tantissimi utenti oggi scelgono di non attivar ...