I film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tutti , che si contenderanno l’ambito Leone d’Oro (e non solo). Chi vincerà? L’Immensità di Emanuele Crialese con Penelope Cruz, Blonde di Andrew Dominic con Ana de Armas, White Noise di Noah Baumbach sono solo alcuni dei film in competizione a Venezia 79. Le pellicole selezionate si contenderanno non solo il Leone d’Oro per il miglior film, ma anche il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento – Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente. Vediamo quali sono le pellicole in lizza: Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Keonado Maltese, Sara ... Leggi su funweek (Di venerdì 2 settembre 2022) Tutti , che si contenderanno l’ambito Leone d’Oro (e non solo). Chi vincerà? L’Immensità di Emanuele Crialese con Penelope Cruz, Blonde di Andrew Dominic con Ana de Armas, White Noise di Noah Baumbach sono solo alcuni deiin competizione a79. Le pellicole selezionate si contenderanno non solo il Leone d’Oro per il miglior, ma anche il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento – Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente. Vediamo quali sono le pellicole in lizza: Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Keonado Maltese, Sara ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 Le stelle di @tarmovie, film in #Concorso di #ToddField, illuminano il tappeto rosso di… - WarnerBrosIta : Scopri #Limmensità il nuovo film di Emanuele Crialese con Penélope Cruz in concorso a #Venezia79. Dal 15 settembre… - 01Distribution : #TiMangioIlCuore è una storia di amore, di faida tra famiglie, ma soprattutto di coraggio. Liberamente tratto dall'… - Think_movies : “Bones And All”: Prima Clip per il film Luca Guadagnino in concorso alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia… - bettercalldaria : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2022 Le stelle di @tarmovie, film in #Concorso di #ToddField, illuminano il tappeto rosso di #Venezia79. ht… -