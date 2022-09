I Fatti Vostri si rinnova: arrivano i vip per un caffè, chi cerca lavoro incontra il suo possibile datore (Di venerdì 2 settembre 2022) Salvo Sottile e Anna Falchi - I Fatti Vostri (Foto US Rai) E’ stata una delle sorprese della scorsa stagione, forse la più inattesa. La trasmissione I Fatti Vostri non ha pagato il significativo cambio di guardia (via Giancarlo Magalli, volto storico del mezzogiorno di Rai 2), anzi ha incrementato pubblico e consensi in un’annata passata spesso oltre il 10% di share. Squadra che vince non si cambia, dunque, ma Salvo Sottile e Anna Falchi hanno comunque in serbo novità per l’edizione al via lunedì 12 settembre alle 11.10. Tra le nuove rubriche, ci sarà “Venga a prendere un caffè da noi“, in cui personaggi dello spettacolo e della cultura siederanno ad uno dei tavoli della piazza per raccontarsi e aprirsi al pubblico. I Fatti Vostri non abbandonerà la mission di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 settembre 2022) Salvo Sottile e Anna Falchi - I(Foto US Rai) E’ stata una delle sorprese della scorsa stagione, forse la più inattesa. La trasmissione Inon ha pagato il significativo cambio di guardia (via Giancarlo Magalli, volto storico del mezzogiorno di Rai 2), anzi ha incrementato pubblico e consensi in un’annata passata spesso oltre il 10% di share. Squadra che vince non si cambia, dunque, ma Salvo Sottile e Anna Falchi hanno comunque in serbo novità per l’edizione al via lunedì 12 settembre alle 11.10. Tra le nuove rubriche, ci sarà “Venga a prendere unda noi“, in cui personaggi dello spettacolo e della cultura siederanno ad uno dei tavoli della piazza per raccontarsi e aprirsi al pubblico. Inon abbandonerà la mission di ...

liliana_sottile : RT @sarahficara1306: comunque fateveli i fatti vostri ogni tanto ???????? - Rosalba80634721 : RT @desiana1: @prato_mauro No. Perché decidi tu dove devono andare a cena le persone? E invece di guardare nel tuo piatto,come vuole l'educ… - pastaIpesto : RT @spiceguuurl: -anzi, continueremo ad essere percepite come roba che si può COMPRARE. e se a voi fa piacere che comprino i vostri contenu… - fabiofabbretti : #IFattiVostri si rinnova: arrivano i vip per un caffè, chi cerca lavoro incontra il suo possibile datore… - desiana1 : @prato_mauro No. Perché decidi tu dove devono andare a cena le persone? E invece di guardare nel tuo piatto,come vu… -