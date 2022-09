I consigli del killer di Luca Sacchi ai fratelli Bianchi | “Così ho evitato l’ergastolo” (Di venerdì 2 settembre 2022) E’ emerso che dietro la scelta di Gabriele Bianchi di cambiare avvocato ci siano i consigli di Valerio Del Grosso, l’assassino di Luca Sacchi, con cui uno dei fratelli ha fatto conoscenza in carcere. I dettagli Ancora novità nel caso dell’omicidio di Willy Monteiro, nel quale continuano ad emergere dettagli quali quello dei tabulati telefonici. (Fanpage)Sebbene le prove continuino ad essere evidenti, chiamate comprese, i fratelli Bianchi stanno giocando in ogni modo possibile le carte a disposizione, decidendo persino di cambiare avvocato. La scelta, però, non arriva dal nulla o per una decisione, per Così dire, del tutto “personale”. A convincere uno dei fratelli Bianchi, Gabriele, a tentare un’altra ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 settembre 2022) E’ emerso che dietro la scelta di Gabrieledi cambiare avvocato ci siano idi Valerio Del Grosso, l’assassino di, con cui uno deiha fatto conoscenza in carcere. I dettagli Ancora novità nel caso dell’omicidio di Willy Monteiro, nel quale continuano ad emergere dettagli quali quello dei tabulati telefonici. (Fanpage)Sebbene le prove continuino ad essere evidenti, chiamate comprese, istanno giocando in ogni modo possibile le carte a disposizione, decidendo persino di cambiare avvocato. La scelta, però, non arriva dal nulla o per una decisione, perdire, del tutto “personale”. A convincere uno dei, Gabriele, a tentare un’altra ...

