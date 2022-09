I benefici dello Shiatsu

(Di venerdì 2 settembre 2022) Sono davvero molto lusingata di poter scrivere degli articoli riguardanti alcune delle cosiddette “terapie alternative” su questa nuova rubrica. Mi presento: sono Monia Locatelli, ho 48 anni, sono sposata ed ho tre figli. Sono educatrice professionale e lavoro attualmente per una Fondazione privata, occupandomi del settore dei servizi domiciliari a favore di anziani non autosufficienti e/o affetti da patologia di Alzheimer. Sono operatriceed è proprio di questo che vi scriverò oggi. Il terminesignifica “pressione con le dita“, forse è più nota l’agopuntura: ecco, nellonon si usano gli aghi, ma entrambi fanno riferimento e traggono le proprie origini dalla medicina tradizionale cinese. Secondo la visione orientale, tutto l’universo è permeato da “qi” ( tradotto con “energia“) e grazie ad esso si muove ...

Angystarb : RT @rome_sea: @Delilah17tw @thinksm4rt @simontol @ValeriaDeSimon1 @bioccolo @gualtierieurope @pdnetwork @EnricoLetta @CarloCalenda E @europ… - gsava3 : RT @SIFfarmacologia: Nuovo numero di #SifMagazine che questa settimana ci porta alla scoperta dello #zenzero e dei suoi benefici, noti sin… - NutraceuticaIT : RT @SIFfarmacologia: Nuovo numero di #SifMagazine che questa settimana ci porta alla scoperta dello #zenzero e dei suoi benefici, noti sin… - SIFfarmacologia : Nuovo numero di #SifMagazine che questa settimana ci porta alla scoperta dello #zenzero e dei suoi benefici, noti s… - McPecos : @AvvocatoAtomico Se poi si levassero le assurde burocrazie in fase di approvazione dello stato la simpotrebbe costr… -

La Gazzetta dello Sport

... nessuno di questi abbia portatoalla popolazione, peggiorando anzi sempre di più la ... Non ci sono dubbi sul fatto che Total sia al correntescandalo "tuna bond" del 2016, attualmente al ...... la Regione Puglia, Rete ferroviaria italiana (Rfi), FerrovieStato e l'Autorità di Sistema ... concretizzando i primidel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza . Sport in gravidanza: quelli sì e quelli no. Anche in base al trimestre Esperti e dermatologi consigliano l’azione scrub ed esfoliante non più di tre o quattro volte a settimana se non ci sono particolari problemi. E ...