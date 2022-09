Hugh Jackman e Laura Dern nel trailer di The Son, film di Florian Zeller presentato a Venezia 79 (Di venerdì 2 settembre 2022) Hugh Jackman e Laura Dern nel trailer di The Son, film diretto da Florian Zeller e presentato a Venezia 79: nel cast anche Vanessa Kirby ed Anthony Hopkins Dopo lo straordinario successo di The Father – Nulla è come sembra, film rivelazione vincitore di due Premi Oscar, Florian Zeller torna alla regia con il suo secondo film, The Son, opera seconda della trilogia di Zeller, che sarà presentato in Concorso alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia. Nel cast del film Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 2 settembre 2022)neldi The Son,diretto da79: nel cast anche Vanessa Kirby ed Anthony Hopkins Dopo lo straordinario successo di The Father – Nulla è come sembra,rivelazione vincitore di due Premi Oscar,torna alla regia con il suo secondo, The Son, opera seconda della trilogia di, che saràin Concorso alla 79ª Mostra del Cinema di. Nel cast del, Vanessa Kirby, Zen McGrath, ...

itsallgood_man_ : Inizia oggi la mia campagna per l'Oscar per Hugh Jackman per questo ruolo perché so che sarà magnifico - darthskwlkeer : ragazz? ma quindi quest'anno potrò fare una fancam su cate blanchett ana de armas e hugh jackman - DileepBi : @Hugh_jackman_00 uff ahahh - Hugh_jackman_00 : @DileepBi Nalla sappu - UniMoviesBlog : Venezia 79: il teaser trailer di The Son, l’intenso dramma con Hugh Jackman -