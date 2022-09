House of the Dragon. I Targaryen sono tra noi; il tour a Milano dal 2 al 4 settembre (Di venerdì 2 settembre 2022) House of the Dragon. I Targaryen sono tra noi, approda a Milano il tour dedicato alla serie evento, in piazza Gae Aulenti dal 2 al 4 settembre. Dopo aver girato il Regno Unito, con tappa a Londra per la première Sky di House of the Dragon del 15 agosto scorso, l'iconico trono arriva a Milano. Dal 2 al 4 settembre piazza Gae Aulenti, nel centro di Milano, si trasforma nella Sala del Trono della Fortezza Rossa, pronta ad accogliere il nuovo Re. Dalle prime luci dell'alba di ieri, chi ha attraversato piazza Gae Aulenti si è trovato di fronte ad un forziere nel quale, immerse nel fumo, sono comparse delle bollenti uova di drago. Da questa mattina, accanto a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 settembre 2022)of the. Itra, approda aildedicato alla serie evento, in piazza Gae Aulenti dal 2 al 4. Dopo aver girato il Regno Unito, con tappa a Londra per la première Sky diof thedel 15 agosto scorso, l'iconico trono arriva a. Dal 2 al 4piazza Gae Aulenti, nel centro di, si trasforma nella Sala del Trono della Fortezza Rossa, pronta ad accogliere il nuovo Re. Dalle prime luci dell'alba di ieri, chi ha attraversato piazza Gae Aulenti si è trovato di fronte ad un forziere nel quale, immerse nel fumo,comparse delle bollenti uova di drago. Da questa mattina, accanto a ...

