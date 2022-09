“Ho paura che quando diventerò mamma la mia vita cambierà in peggio…” (Di venerdì 2 settembre 2022) Salve dottoressa, sono all’ottavo mese di gravidanza. Abbiamo cercato il test positivo per sei mesi ed ora ho paura di tutto. Sono spesso triste, piango molto e penso alla mia vita prima della gravidanza, al mio lavoro ed ho paura che non tornerà mai più tutto come prima. All’inizio avevo solo paura che qualcosa andasse storto, ma ora sono terrorizzata dal fatto di non essere in grado di fare la mamma e di non essere mai più leggera e spensierata come prima. In più ho paura di avere una depressione post partum, visto che già la partenza non è delle migliori. Sono assalita dalle paure ogni giorno di più. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 2 settembre 2022) Salve dottoressa, sono all’ottavo mese di gravidanza. Abbiamo cercato il test positivo per sei mesi ed ora hodi tutto. Sono spesso triste, piango molto e penso alla miaprima della gravidanza, al mio lavoro ed hoche non tornerà mai più tutto come prima. All’inizio avevo soloche qualcosa andasse storto, ma ora sono terrorizzata dal fatto di non essere in grado di fare lae di non essere mai più leggera e spensierata come prima. In più hodi avere una depressione post partum, visto che già la partenza non è delle migliori. Sono assalita dalle paure ogni giorno di più. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

