Hillary Clinton: Meloni premier? Sarà giudicata per ciò che fa (Di venerdì 2 settembre 2022) "Io non so molto di lei, però posso dire una cosa: penso che ogni volta che una donna viene eletta come capo di Stato, capo di governo, è un passo avanti. Poi però quella donna, proprio come un uomo, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) "Io non so molto di lei, però posso dire una cosa: penso che ogni volta che una donna viene eletta come capo di Stato, capo di governo, è un passo avanti. Poi però quella donna, proprio come un uomo, ...

Hillary Clinton: Meloni premier Sarà giudicata per ciò che fa ... sta facendo un buon lavoro Sta aiutando le persone o meno Quindi penso che sarà un'analisi a due parti": lo ha detto a Sky TG24 l'ex segretaria di Stato Usa Hillary Clinton, parlando di Giorgia ... Elezioni 25 settembre, Hillary Clinton su Giorgia Meloni: "Una premier donna è una buona cosa" L'endorsement di Hillary Clinton sulle aspirazioni di governo di Giorgia Meloni che scavalca le differenze: "Una premier donna è una buona cosa" Nel tema rovente della campagna elettorale per le elezioni 25 settembre ... Perché Hillary Clinton "tifa" per Giorgia Meloni: "Non sono mai stata d'accordo con Margaret Thatcher però ho sempre ammirato la sua determinazione"