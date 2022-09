Highlights e gol Borussia Dortmund-Hoffenheim 1-0: Bundesliga 2022/2023 (VIDEO) (Di venerdì 2 settembre 2022) Gli Highlights completi della sfida tra Borussia Dortmund e Hoffenheim, valevole come quinta giornata della Bundesliga 2022/2023. I gialloneri hanno conquistato un importante successo per 1-0, quindi di misura, dando seguito all’ottimo inizio di stagione in campionato; è bastato un gol di Reus, capitano e icona, al 16? del primo tempo per definire il risultato invariato sino al triplice fischio finale. Borussia primo in classifica, aspettando il Bayern Monaco. Di seguito il VIDEO dei migliori momenti della partita, rete decisiva inclusa. VIDEO Highlights Borussia Dortmund-Hoffenheim (Bundesliga) SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Glicompleti della sfida tra, valevole come quinta giornata della. I gialloneri hanno conquistato un importante successo per 1-0, quindi di misura, dando seguito all’ottimo inizio di stagione in campionato; è bastato un gol di Reus, capitano e icona, al 16? del primo tempo per definire il risultato invariato sino al triplice fischio finale.primo in classifica, aspettando il Bayern Monaco. Di seguito ildei migliori momenti della partita, rete decisiva inclusa.) SportFace.

mgamahs : Ieri sera ero capitato sugli highlights di Atalanta-Torino (il 4-4 a della scorsa stagione) e mi era presa malissim… - tuttoatalanta : VIDEO - Super Koopmeiners, l'Atalanta batte il Torino e vola in vetta: gol e highlights - gazzettaGranata : VIDEO Atalanta-Torino 3-1, la rete di Vlasic illude e non basta ai granata per evitare la 1ª sconfitta. Gol e highl… - marinabeccuti : VIDEO Atalanta-Torino 3-1, la rete di Vlasic illude e non basta ai granata per evitare la 1ª sconfitta. Gol e highl… - Torinogranatait : VIDEO Atalanta-Torino 3-1, la rete di Vlasic illude e non basta ai granata per evitare la 1ª sconfitta. Gol e highl… -