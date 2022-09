Heather Parisi ancora contro i vaccini anti-Covid: “Scelte governative criminali”. Poi attacca Fiorello e Amadeus (Di venerdì 2 settembre 2022) Heather Parisi critica di nuovo i vaccini anti-Covid. Nei mesi scorsi, più volte, la ballerina aveva manifestato la propria posizione in materia, e ora torna sul tema rispolverando uno sketch che Fiorello ha fatto all’ultimo Festival di Sanremo, quando aveva ironizzato sui ‘no vax’ e sul complottismo (“È il vaccino, il microchip, sono i poteri forti”, scherzava lo showman muovendo il braccio in maniera incontrollata). Alle immagini sanremesi seguono poi quelle di servizi tv che danno spazio agli effetti collaterali dell’immunizzazione: persone affette da neuropatia, miopericardite, stanchezza e dolori costanti. “Per non dimenticare chi per compiacere il potere ha dimostrato insensibilità, pessimo gusto e disprezzo delle sofferenze altrui e per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022)critica di nuovo i. Nei mesi scorsi, più volte, la ballerina aveva manifestato la propria posizione in materia, e ora torna sul tema rispolverando uno sketch cheha fatto all’ultimo Festival di Sanremo, quando aveva ironizzato sui ‘no vax’ e sul complottismo (“È il vaccino, il microchip, sono i poteri forti”, scherzava lo showman muovendo il braccio in maniera inllata). Alle immagini sanremesi seguono poi quelle di servizi tv che danno spazio agli effetti collaterali dell’immunizzazione: persone affette da neuropatia, miopericardite, stanchezza e dolori cost. “Per non dimenticare chi per compiacere il potere ha dimostrato insensibilità, pessimo gusto e disprezzo delle sofferenze altrui e per ...

