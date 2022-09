Hai mai visto la figlia di Teo Mammuccari? Ecco Julia, l’amore della vita di papà (Di venerdì 2 settembre 2022) Teo Mammuccari non è avvezzo all’utilizzo dei social ma stavolta fa un’eccezione postando la foto della figlia Julia. Avete visto quanto è bella? Teo Mammuccari ha sempre cercato di mantenere riservata la sua vita privata nonostante sia un personaggio pubblico che, giocoforza, è soggetto a invasioni da parte di terzi. Stavolta, però, si sbilancia, postando la foto della sua bellissima figlia. L’avete vista? Fonte instagramSi chiama Julia ed è l’amore della vita del suo popolare papà. È bella, è giovane ma si sa veramente poco di lei. Il padre, infatti, ha sempre cercato di mantenere il più privata possibile l’esistenza della ragazza, ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 2 settembre 2022) Teonon è avvezzo all’utilizzo dei social ma stavolta fa un’eccezione postando la foto. Avetequanto è bella? Teoha sempre cercato di mantenere riservata la suaprivata nonostante sia un personaggio pubblico che, giocoforza, è soggetto a invasioni da parte di terzi. Stavolta, però, si sbilancia, postando la fotosua bellissima. L’avete vista? Fonte instagramSi chiamaed èdel suo popolare. È bella, è giovane ma si sa veramente poco di lei. Il padre, infatti, ha sempre cercato di mantenere il più privata possibile l’esistenzaragazza, ...

CarloCalenda : Amici questa e’ un’ignobile fake news. Ignobile. La persona in questione è totalmente incensurata, non hai mai avut… - DPCgov : Iniziare una nuova dieta ?? Cominciare un nuovo sport ???? Settembre è il mese dei nuovi progetti! Hai mai pensato di… - AlbertoBagnai : Il ritorno del #castacriccacoruzzione in salsa veritah anziché in salsa onestah. Ma hai voglia a mettere rum, un gr… - gabrimagnifico : @gippu1 Un film di cui ho spesso sentito parlare ma che non sono mai riuscito a recuperare. Mi hai fatto venire la… - AletPu : a che età hai fatto queste cose? 1) 20 2) mai 3) 17 4) mai 5) mai 6) mai 7) 9 8) 9 commenta con un’emoji e te lo mando in dm -