Guida agli incentivi per l’imprenditoria femminile 2022

A seguito delle difficoltà che imprenditori e imprenditrici hanno dovuto affrontare negli anni precedenti, amplificate dalla pandemia da covid-19, diversi finanziamenti per l'imprenditoria femminile sono stati stanziati nel 2022 per permettere ad un mondo così vasto di riprendere a correre. Le imprese Guidate da donne rappresentano una fetta importante del settore imprenditoriale in Italia, per questo motivo sono diversi i finanziamenti imprenditoria femminile 2022 che sono stati pensati per incentivare e sostenere le donne nella scelta di aprire una propria azienda. Fondo impresa femminile Il fondo impresa femminile è un incentivo stanziato dal Ministero dello sviluppo economico allo scopo di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese a

