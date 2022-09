Guerra Russia-Ucraina, centrale di Zaporizhzhia parzialmente senza corrente per problemi tecnici. Michel: “La presenza dell’Aiea è necessaria”. Nord Stream 1 chiuso a tempo indeterminato (Di venerdì 2 settembre 2022) La chiusura del gasdotto attribuita a problemi tecnici in una stazione vicino a San Pietroburgo. Il leader ceceno Kadyrov: pronto a ritirarmi. Mosca: forniremo prove su laboratori di armi biologiche Usa in Ucraina Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 2 settembre 2022) La chiusura del gasdotto attribuita ain una stazione vicino a San Pietroburgo. Il leader ceceno Kadyrov: pronto a ritirarmi. Mosca: forniremo prove su laboratori di armi biologiche Usa in

demagistris : Invio armi e sanzioni sono diventate per l’Europa un suicidio, sul piano sociale ed economico, non hanno isolato la… - riotta : Non credete ai #Putinversteher amici di Putin che assicurano come #Russia non sia toccata dalle sanzioni sulla guer… - rtl1025 : ?? 'Perché la #Russia fa la guerra, ma non la chiama #guerra? Per non perdere il veto all'Onu. Perché chiude il #gas… - giomareliguria : RT @ultimenotizie: Un sottomarino nucleare russo si troverebbe nelle acque italiane, fra #Malta e la #Sicilia. La #Russia ha già schierato… - semiramide68 : RT @BluDiChina: Praga si è rotta i coglioni dell’#Ucraina 70.000 esasperati dal carovita in Piazza Venceslao: “Non è la nostra guerra”. Vog… -