Guasto elettrico a Telese Terme, possibili irregolarità nel servizio idrico (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Gesesa comunica che a causa di un Guasto improvviso alla rete elettrica in zona pozzo del Carmine del Comune di Telese Terme, di cui è in corso la diagnosi, si potrebbero verificare già da queste ore fenomeni transitori di bassa pressione e/o mancanza d’acqua, i nostri tecnici insieme alla ditta specializzata sono già a lavoro per ripristinare il servizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Gesesa comunica che a causa di unimprovviso alla rete elettrica in zona pozzo del Carmine del Comune di, di cui è in corso la diagnosi, si potrebbero verificare già da queste ore fenomeni transitori di bassa pressione e/o mancanza d’acqua, i nostri tecnici insieme alla ditta specializzata sono già a lavoro per ripristinare il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TV7Benevento : GESESA-TELESE TERME, possibili irregolarità nel servizio idrico per un guasto elettrico. - - ottopagine : Possibili irregolarità nel servizio idrico a Telese per un guasto elettrico #TeleseTerme - Abbanoa : #Abbanoa: guasto nelle linee elettriche che alimentano l’impianto di sollevamento di Monte Ruiu. Previsti cali di p… - ParcoColosseo : ?? AVVISO ?? La Caffetteria del Foro Romano resterà chiusa per la giornata di oggi, mercoledì 31 Agosto 2022, per… - Xandermeddings : @InfoAtac La barriera per il biglietto elettrico non funziona da almeno 3 settimane a Metro Garbatella e non c'è ma… -