Grave lutto per Jack Bonaventura: morto il papà Gianfranco, aveva 67 anni. Il cordoglio della Fiorentina (Di venerdì 2 settembre 2022) Grave lutto per Giacomo Bonaventura . È morto il padre Gianfranco : aveva 67 anni ed era malato da tempo. Il centrocampista viola non sarà convocato per Fiorentina - Juventus . Ilicic lascia l'... Leggi su leggo (Di venerdì 2 settembre 2022)per Giacomo. Èil padre67ed era malato da tempo. Il centrocampista viola non sarà convocato per- Juventus . Ilicic lascia l'...

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ultim'ora - Grave lutto per Jack Bonaventura - UFiorentina : ?LUTTO IN CASA FIORENTINA? È MORTO IL BABBO DI GIACOMO BONAVENTURA ??.. Esprimiamo il nostro cordoglio per il gr… - MarcoTroiano8 : RT @fanpage: Ultim'ora - Grave lutto per Jack Bonaventura - fanpage : Ultim'ora - Grave lutto per Jack Bonaventura - GDS_it : #Lutto nel mondo dello sport. È morto, ieri sera, dopo avere lottato alcuni mesi contro una grave malattia Francesc… -